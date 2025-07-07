Макрон і Стармер / © Associated Press

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У взаєминах між президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером з’явилися перші ознаки напруженості, що може поставити під загрозу єдність так званої «коаліції охочих» — групи країн, які активно підтримують Україну.

Про це пише Politico.

За даними журналістів, французькі урядовці визнали, що ця коаліція втратила чіткий стратегічний вектор, а частину відповідальності за це покладають на Лондон.

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«Зокрема, вони вказують на надмірну орієнтацію Британії на США, які досі не надали обіцяних безпекових гарантій Україні. У британській столиці, своєю чергою, не приховують невдоволення діями Макрона, звинувачуючи його у тому, що він, завершуючи свою каденцію, переважно турбується про власну політичну спадщину», — пише медіа.

Ключовим джерелом розбіжностей, як вважає Politico, є різне ставлення двох лідерів до Сполучених Штатів. Париж і Лондон, попри координацію дій щодо України, все частіше висловлюють взаємне роздратування через політику один одного щодо Дональда Трампа.

Зі слів французького експерта, близького до Макрона, Стармер демонструє максимальну обережність у спілкуванні з Білим домом. А один із колишніх британських дипломатів описав цю лінію як «безсоромно гнучку, але необхідну», натякаючи на дипломатичну гру Лондона з Трампом.

Окремим подразником стало потепління торговельних відносин між США і Великою Британією, яке відбулося внаслідок нещодавньої угоди між Стармером і Трампом щодо зниження мит.

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Раніше повідомлялося, що Макрон і Стармер планують провести нову зустріч «коаліції охочих» вже 10 липня.

Зустріч відбудеться під час візиту Макрона до Великої Британії, який триватиме від 8 до 10 липня. Під час поїздки французький президент зустрінеться з королем та виступить у британському парламенті.

У Єлисейському палаці підтвердили, що на переговорах буде приділено особливу увагу підтримці України. «Безумовно, буде обговорюватися питання про те, як серйозно підтримувати боєздатність України», — зазначили в заяві.