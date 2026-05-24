Між Путіним і Сі немає "дружби без меж": як війна проти України зробила РФ залежною від Китаю — The Times
Для очільника Кремля Володимира Путіна війна проти України залишається ключовим політичним пріоритетом, який фактично витісняє інші внутрішні та зовнішні питання РФ. Водночас для наступного політичного покоління в Росії цей конфлікт дедалі більше виглядає як стратегічна помилка, що підриває майбутню економічну та політичну спадщину країни.
Про це йдеться у The Times.
Як зазначається у публікації, російська економіка перебуває у стані стагнації, а втрати у війні вже сягають сотень тисяч загиблих і поранених. На цьому тлі країна стикається зі зростаючою залежністю від Китаю — потужного сусіда, довгострокові інтереси якого не повністю збігаються з російськими.
Попри офіційні заяви про «дружбу без обмежень» між Москвою і Пекіном, реальні відносини залишаються прагматичними та побудованими на взаємній обережності й власних інтересах.
Водночас, поки Путін і очільник КНР Сі Цзіньпін вважають, що світовий порядок сформований Заходом у власних інтересах, обидві країни продовжують співпрацювати там, де це вигідно, та ігнорувати розбіжності, коли це необхідно.
Тим часом у Китаї Путін і Сі Цзіньпін говорили про Україну. Як заявили у Кремлі, тема війни в Україні спливла під час розмов очільника РФ Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном, де китайська сторона вкотре висловила абстрактну готовність допомогти вийти на якусь «траєкторію мирного врегулювання».