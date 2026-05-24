Відносини між Москвою та Пекіном / © Associated Press

Для очільника Кремля Володимира Путіна війна проти України залишається ключовим політичним пріоритетом, який фактично витісняє інші внутрішні та зовнішні питання РФ. Водночас для наступного політичного покоління в Росії цей конфлікт дедалі більше виглядає як стратегічна помилка, що підриває майбутню економічну та політичну спадщину країни.

Про це йдеться у The Times.

Як зазначається у публікації, російська економіка перебуває у стані стагнації, а втрати у війні вже сягають сотень тисяч загиблих і поранених. На цьому тлі країна стикається зі зростаючою залежністю від Китаю — потужного сусіда, довгострокові інтереси якого не повністю збігаються з російськими.

Попри офіційні заяви про «дружбу без обмежень» між Москвою і Пекіном, реальні відносини залишаються прагматичними та побудованими на взаємній обережності й власних інтересах.

Водночас, поки Путін і очільник КНР Сі Цзіньпін вважають, що світовий порядок сформований Заходом у власних інтересах, обидві країни продовжують співпрацювати там, де це вигідно, та ігнорувати розбіжності, коли це необхідно.

Тим часом у Китаї Путін і Сі Цзіньпін говорили про Україну. Як заявили у Кремлі, тема війни в Україні спливла під час розмов очільника РФ Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном, де китайська сторона вкотре висловила абстрактну готовність допомогти вийти на якусь «траєкторію мирного врегулювання».

