Між Путіним та страхом: на чиєму боці зараз Лукашенко щодо війни в Україні

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в нещодавньому інтерв’ю озвучив стриману позицію щодо війни в Україні, відкинувши можливість участі своїх військ у бойових діях та визнавши обмежені можливості Росії на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час розмови з Al Arabiya English 15 червня Лукашенко зазначив, що президент РФ Володимир Путін усвідомлює неприйнятність залучення Білорусі до війни. За його словами, у такому разі білоруська інфраструктура опинилася б під загрозою ударів з боку України, ані Мінськ, ані Москва не мали б ресурсів для утримання нового напрямку бойових дій уздовж спільного кордону.

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Лукашенко також застеріг, що створення нового фронту на білоруському напрямку може призвести до прямого зіткнення з НАТО.

Окремо білоруський диктатор визнав, що Кремль і далі дотримується максималістських цілей щодо України. За його словами, ще 2022 року деякі російські політичні та військові представники закликали Путіна шукати шляхи мирного врегулювання.

Водночас Лукашенко повторив ключові кремлівські наративи про нібито успішне просування російських військ по всій лінії фронту та можливість повного захоплення України. Водночас він дещо пом’якшив цю риторику, визнавши здатність українських сил ефективно тримати оборону.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі висловив готовність стати посередником у переговорах між Росією та Україною з метою припинення війни.

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«Інститут вивчення війни і надалі оцінює, що Росія де-факто анексувала Білорусь, а сама Білорусь є співучасником війни Росії проти України«, — зазначили аналітики.

Заяви Лукашенка про війну в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив, що Мінськ не планує брати участь у війні проти України, оскільки це створило б для РФ та Білорусі неможливі для захисту 1500 км додаткового фронту. Він наголосив, що Білорусь вразлива до ударів по критичній інфраструктурі, а суспільство негативно ставиться до конфліктів. Окрім військових ризиків, Лукашенко згадав про тісні родинні та історичні зв’язки між народами, назвавши війну неприпустимою, а заяви президента України Володимира Зеленського про небезпеку з боку Білорусі — безпідставними та зробленими під тиском Заходу.

Лукашенко також перепросив Зеленського за свої різкі висловлювання, списавши їх на відповідь на погрози, водночас назвавши українського президента «молодим і недосвідченим». Попри вибачення, диктатор знову вдався до зверхнього тону, і заявив, що Зеленському «треба бути обережнішим». Лукашенко вкотре звинуватив його в ігноруванні своїх «мирних порад» з 2022 року, порадивши «заспокоїтися».

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