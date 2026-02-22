Між РФ і США вже існують домовленості: генерал Годжес про те, коли їх оприлюднять

Генерал зі США: Трамп готує велику угоду з РФ — коли про неї оголосять і що буде з Україною / © ТСН.ua

Між Москвою та Вашингтоном, ймовірно, вже є домовленості про припинення війни в Україні, які можуть бути оприлюднені за кілька місяців.

Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці, війсковий експерт Бен Годжес, передає «24 канал».

Годжес погодився, що російська сторона не зацікавлена у реальних переговорах, якщо їхній результат не передбачає капітуляції Україні і згоду Києва на всі вимоги Путіна.

«Підхід адміністрації Трампа такий, що вона чинить тиск на Україну, а не на росіян. Тому дуже шкідливо, коли чи президент США, чи Стів Віткофф, чи хтось інший кажуть: „Ми вже на 95% готові, окрім найважливішої частини“. Я вважаю, що це не допомагає», — зазначив експерт.

Водночас, Годжес з повагою заявляє, що вирішувати — погоджуватися на умови Росії чи ні, мають самі українці.

«Я зараз перебуваю не в окопі під Покровськом чи у квартирі під атаками „Шахедів“, тож це можуть вирішувати лише українці. Але ваш президент, керівництво України, український народ, кожен українець, з яким я спілкуюсь, відповідає: „Ні, навіть не думайте“, — каже генерал.

Годжес попередив, що захоплення всього Донбасу — це не фінальна мета Кремля. Натомість, президент США Трамп, на думку генерала, живе у своїй вигаданій реальності, яка прив’язана до омріяних бізнес-угод між американцями та росіянами.

«Мені здається, вже є домовленості, і ці документи оприлюднять після того, як, на їхню думку, буде якась угода цього літа. Саме тому президент (Трамп — Ред.) тисне, щоб усе було готове до червня 2026 року, щоб подати величезні бізнес-угоди 4 липня, до Дня незалежності США», — припустив Бен Годжес.

Раніше Бен Годжес розкритикував переговорників Трампа Віткоффа і Кушнера, назвавши їх «хлопцями з ринку нерухомості».

Також Годжес сказав, чи закінчиться війна цього року.