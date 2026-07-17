"Хотіли, щоб я програв": Трамп оголосив нову "війну" Китаю, у Пекіні відповіли

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у неодноразових спробах вплинути на результати виборів у його країні. Пекін офіційно заперечив свою причетність до американського виборчого процесу.

Про це очільник Білого дому заявив у зверненні до нації.

«2018 року Китай намагався вплинути на проміжні вибори, 2020 року — президентські», — заявив Трамп.

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За словами президента США, Пекін прагнув таким чином забезпечити його поразку на виборах 2020 року.

«Вони хотіли, щоб я програв 2020 року», — сказав американський лідер.

Також Трамп заявив, що отримав інформацію про те, що окремі співробітники американських розвідувальних служб приховували від керівництва країни дані про можливе іноземне втручання у вибори.

Водночас Китай відкинув звинувачення Трампа у спробах Пекіна вплинути на вибори, а також у тому, що китайська сторона нібито отримала дані про десятки мільйонів американських виборців.

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«Китай завжди дотримувався принципу невтручання у внутрішні справи інших держав. Вибори у США є внутрішньою справою Сполучених Штатів. Їхній результат визначається голосами американського народу. Китай ніколи не втручався і ніколи не втручатиметься у президентські вибори у США», — сказав у заяві для CNN речник посольства Китаю у Вашингтоні.

Пекін і раніше неодноразово відкидав звинувачення у втручанні у вибори та політичні процеси, які висували низка західних держав, зокрема Австралія, Канада, Велика Британія та США.

До слова, Пентагон таємно опрацьовує сценарії військових дій проти Куби, зокрема за участю 101-ї повітряно-десантної дивізії. Проте через зосередження основних американських ресурсів на Близькому Сході для протистояння з Іраном, реалізація подібних операцій наразі видається малоймовірною.

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