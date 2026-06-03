Між Європою та РФ може відкритися “вікно” для діалогу: у Німеччині пояснили деталі

Європейський союз / © Associated Press

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Між Європою та Росією поступово може відкриватися можливість для діалогу щодо війни в Україні. Водночас до початку таких переговорів, імовірно, минуть місяці, а не тижні.

Про це заявив анонімний представник уряду Німеччини на брифінгу, повідомляє Reuters.

За словами німецького посадовця, нині важливо створити ефективний формат діалогу, який європейські країни вважатимуть легітимним. Водночас поки незрозуміло, хто саме може очолити такі переговори.

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У Берліні вважають, що важливу роль у цьому процесі й надалі може відігравати група E3 — Німеччина, Франція та Велика Британія.

Німецький чиновник зазначив, що останні бойові дії свідчать: для запуску переговорного процесу знадобиться певний час. При цьому, за його словами, будь-який діалог має відбуватися у повній координації з Україною.

Окремо у Берліні наголошують, що Європа має не конкурувати зі США, а координувати свої дії з Вашингтоном. Американські посередницькі зусилля щодо завершення війни наразі зайшли в глухий кут, зокрема через зосередження США на ситуації навколо Ірану.

На тлі цього у Німеччині звертають увагу на ситуацію на фронті. Просування російських військ цього року сповільнилося, тоді як Україна посилює тиск на полі бою та активніше завдає далекобійних ударів по території РФ.

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Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що досягнення домовленості про завершення війни до зими є «реалістичним» результатом.

Крім того Буданов вважає, що Європа навряд чи виступить посередником у переговорах щодо завершення війни в Україні. Проте на певному етапі ЄС має долучитися до процесу як повноцінний учасник.

Водночас уряди Німеччини та інших європейських країн відхилили пропозицію Володимира Путіна щодо можливої участі колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера у майбутніх переговорах із Москвою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що найближчим часом до Києва та Москви приїде офіційна делегація зі США. Цей візит може оживити непублічні переговори, які зараз тривають.

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