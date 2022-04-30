"Між фактами і фантазіями велика дистанція": Подоляк спростував заяви Лаврова про теми переговорів України з РФ

"Між фактами і фантазіями велика дистанція": Подоляк спростував заяви Лаврова про теми переговорів України з РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував твердження голови МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито перемовини України з РФ про скасування санкцій, "денацифікацію" та "демілітаризацію".

Зокрема, Подоляк наголосив, що жодного разу не бачив Лаврова за столом переговорів між українською та російською делегаціями.

"Не вперше доводиться говорити, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція. По-перше, жодного разу за столом переговорів не бачив Лаврова. Ні очно, ні в онлайн-форматі. Хоча сам не пропустив жодного раунду. Тому дещо дивує його схильність коментувати те, у чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу", – сказав радник керівника ОП.

Він також спростував перемовини про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України.

"По-друге, "денацифікацію та російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями у Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі та, звичайно ж, у Маріуполі. І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю безневинних українських громадян", – прокоментував заяву Лаврова Подоляк.

Він також наголосив, що в межах переговорного процесу зовсім не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ. Оскільки досі не усунуто причин для їхнього запровадження світовою спільнотою. Адже досі окупована частина території України та триває "віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету".

"Зрозуміло, санкції не можуть обговорюватися з Україною без участі всіх інших країн, тому що вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку Росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли та які рішення щодо санкцій приймати. Тому доводиться вкотре наполегливо рекомендувати представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному ходу переговорного процесу", – резюмував радник керівника президентського офісу.

Зауважимо, Лавров стверджував, що на порядку денному переговорів України з Росією – питання "денацифікації", "демілітаризації", визнання нібито нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статус російської мови та інші.

Окрім того, голова МЗС Росії відзначився ще однією скандальною заявою – про те, що у війні РФ проти України є ще одна мета і це "звільнення світу від Заходу".

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