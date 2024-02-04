Між РФ та Південною Кореєю спалахнув дипломатичний скандал через Захарову – подробиці

Південна Корея викликала російських дипломатів через критику Москвою президента Юн Сок Йоля за його висловлювання про прагнення Північної Кореї створити ядерний арсенал.

Про це пише Reuters.

Так, заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб заявити, що реакція Москви на висловлювання президента Кореї матиме негативний вплив на відносини між країнами.

"Заступник міністра Чон заявив, що дуже прикро, що Росія ігнорує правду і беззастережно захищає Північну Корею, критикуючи висловлювання лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", - йдеться у заяві міністерства.

Президент Юн Сок Йоль заявив у середу на зустрічі з представниками оборонних і безпекових відомств: "Північнокорейський режим проходить крізь вогонь і воду виключно заради збереження свого спадкового тоталітарного режиму, при цьому відверто ігноруючи міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН, торгуючи зброєю з Росією".

Наступного дня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала висловлювання Юна "відверто упередженими", а риторику Південної Кореї – "провокативною".

Вона сказала журналістам, що коментарі "виглядають особливо одіозними", враховуючи зростання напруженості на Корейському півострові, "передусім через нахабну політику Сполучених Штатів та їх союзників, включаючи Південну Корею та Японію".

Міністерство закордонних справ Сеула повідомило в неділю, що Чон зустрівся в п'ятницю із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком, який перебував з візитом, і передав сувору позицію Сеула щодо військової співпраці між Пхеньяном і Москвою. У міністерстві повідомили, що з Руденко також зустрівся Кім Ганн, посланник Сеула з ядерних питань.

У заяві йдеться, що сторони також обговорили питання, включно з війною Росії в Україні.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що під час зустрічей в Сеулі відбувся "обмін думками".

"Російська сторона висловила серйозну стурбованість щодо різкої ескалації напруженості в субрегіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки.

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