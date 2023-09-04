"Між РФ та Туреччиною війна...": Путіна налякала обмовка перекладача на зустрічі з Ердоганом – відео

У Сочі розпочалася зустріч Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана.

В російському Сочі в понеділок, 4 вересня, розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Перед початком закритої зустрічі лідери країн виступили перед журналістами, де стався конфуз.

Так, перекладач із турецької на російську мову обмовився й переклав слова Ердогана як "між Росією та Туреччиною війна...".

На відео, яке поширили в Мережі, видно, як після цієї фрази швидко змінився вираз обличчя кремлівського диктатора, хоча Володимир Путін намагався стримати свій подив.

"Між Росією та Туреччиною війна...": Путіна шокувала обмовка перекладача

Нагадаємо, на зустрічі у Сочі Путін та Ердоган обговорять можливості відновлення зернової угоди.

Читайте також: