Між Трампом та Путіним – "глибока напруженість": подробиці від WSJ

У російського президента є підстави побоюватися політичних цілей новообраного американського лідера, які можуть виснажити військові зусилля РФ.

Люб’язність між новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним приховує "глибоку напруженість"

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Під час передвиборчої кампанії Трамп позиціонував себе як чудового перемовника, здатенного використати свої хороші стосунки з Путіним для припинення війни в Україні, зниження градуса напруженості між Росією і США, перебудови світової політики. Однак, вказується у публікації, цей образ людини, здатної на все, суперечить і новій геополітичній реальності, і послужному списку президентів обох держав.

Автори акцентують, що ніколи ще ставки були настільки високі від часів розпаду Радянського Союзу.

Під час першого президентського терміну Трампа настрій між Вашингтоном і Москвою лише погіршився. Однак тепер очільники обох країн повернулися до теплої публічної риторики. Так, Росія привітала Трампа з перемогою на виборах, а республіканець під час кампанії неодноразово схвально відгукувався про Путіна. Однак у WSJ переконані, що ця дружність приховує глибоку напруженість.

Автори звернули увагу, що російські війська просувалися вглиб України, захоплюючи територію, яку Росія планує зберегти за собою в будь-якій мирній угоді. Чиновники зі США наголошують – Москва вважає, що виграє війну, і це робить будь-які переговори неможливими.

Експерти також переконані, що Путін не готовий на поступки, і що в нього достатньо ресурсів для продовження війни. Проте, зазначається у статті, в очільника Кремля є підстави побоюватися політичних цілей Трампа, які можуть виснажити військові зусилля РФ.

Так, майбутнє призначення конгресмена Майка Волтца радником з нацбезпеки в адміністрації Трампа "може стати палицею з двома кінцями для Путіна". З одного боку, Волтц критикував розмір американської допомоги для України і закликав Європу робити більше. З іншого боку, він попереджав, що США можуть зняти обмеження на застосування Україною західної далекобійної зброї.

"Потенційно це дасть змогу Києву завдати глибшого удару по російській території, якщо Путін не сяде за стіл переговорів", – зауважили в WSJ.

Своєю чергою Путін уже дав зрозуміти, на яких умовах готовий піти на переговори. Так, він хоче величезних територіальних поступок, гарантій того, що Україна не стане членом НАТО, і пом’якшення санкцій.

До слова, на думку військового експерта, полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, кадрові рішення Трампа вказують, що на Путіна чекають проблеми. У команді американського президента буде "яструбине крило" республіканців, спрямоване на домінування США у світі.

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