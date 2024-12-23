Між Україною та Великою Британією готується 100-річна угода – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої були обговорені важливі питання оборонної, політичної та економічної підтримки України з боку Великої Британії.

Про це повідомила пресслужба голови держави.

"Дякуємо за масштабну оборонну, політичну та економічну підтримку нашої держави з боку Великої Британії," – зазначив Зеленський у своїй заяві.

Основними темами переговорів стали підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та підготовка до саміту JEF в Естонії.

Зеленський також висловив зацікавленість України в розширенні співпраці з JEF та її повноправному членстві в організації. Окрім того, було обговорено прогрес у роботі над угодою про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.

"Цінуємо міцне партнерство, що існує між нашими державами, та всю допомогу в наближенні справедливого миру і тривалої безпеки," – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відновить переговори з Володимиром Путіним, лише "коли контекст і умови будуть відповідними".

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він підтримує канцлера Олафа Шольца в питанні дзвінка російському диктатору Путіну.

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