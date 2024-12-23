Між Україною та Великою Британією готується 100-річна угода – Зеленський

Основні теми переговорів: підтримка виробництва зброї, підготовка військових, санкції проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої були обговорені важливі питання оборонної, політичної та економічної підтримки України з боку Великої Британії.
Про це повідомила пресслужба голови держави.
"Дякуємо за масштабну оборонну, політичну та економічну підтримку нашої держави з боку Великої Британії," – зазначив Зеленський у своїй заяві.
Основними темами переговорів стали підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та підготовка до саміту JEF в Естонії.
Зеленський також висловив зацікавленість України в розширенні співпраці з JEF та її повноправному членстві в організації. Окрім того, було обговорено прогрес у роботі над угодою про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.
"Цінуємо міцне партнерство, що існує між нашими державами, та всю допомогу в наближенні справедливого миру і тривалої безпеки," – підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відновить переговори з Володимиром Путіним, лише "коли контекст і умови будуть відповідними".
Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він підтримує канцлера Олафа Шольца в питанні дзвінка російському диктатору Путіну.
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