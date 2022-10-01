Між заявою України про НАТО і виступом Столтенберга є зв’язок: експерт оцінив, чи можливе членство в Альянсі

Війна не є перепоною для вступу держав до НАТО, пояснив політолог.

Оголошення Україною про намір вступити до НАТО за пришвидшеною процедурою та виступ того ж дня генсека Альянсу – пов’язані між собою події. Заявка Києва була узгоджена, про що сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Про це політолог Ярослав Божко розповів "24 каналу".

Він пояснив, що раніше Україна не могла подати заявку для вступу до НАТО, адже мала бути на те воля воля найбільших його членів, як-от США.

"Очевидно, що західні партнери зійшлись з Україною в питанні часу. Заявка на членство в НАТО в нашому випадку не робилась би в односторонньому порядку. Просто так провально цього б ніхто не робив, без згоди західних партнерів", – вважає політолог.

Він також зауважив, що війна не є прямою юридичною перепоною для вступу якоїсь держави до Альянсу. Так, теоретично можливе членство без повного контролю територій. Божко послався на резолюції НАТО 1999 року, де йдеться – було б добре, якби країни, що вступали до НАТО, не мали міжнародних суперечок або вирішували їх мирним шляхом.

"Однак вони не мають обов'язкового характеру. Будь-яка держава Європи може бути прийнята в члени НАТО, якщо на це буде воля всіх 30 країн, що входять до НАТО", – зазначив експерт.

Він переконаний, що заявка України на членство в Альянсі все ж буде розглянута.

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"Заявка так чи інакше буде розглянута, і ми вже розуміємо, що на цьому етапі технічно перепон не так багато. Було б добре, звісно, виграти війну якомога швидше. Однак ми розуміємо, що це не є прямою юридичною перепоною", – наголосив Божко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Того ж дня Столтенберг зібрав пресконференцію, на якій сказав, що двері Альянсу залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що щойно Україна переможе у війні, не буде жодної перепони для вступу до НАТО.

Чому Столтенберг не дав чіткої відповіді про вступ України до НАТО? | Дмитро Кулеба

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