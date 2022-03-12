Міжнародна морська організація засудила атаки РФ на комерційні судна: деталі

Для екіпажів тих суден, які не залишили небезпечні води з міркувань безпеки судноплавства, мають бути встановлені наземні гуманітарні коридори для евакуації.

Під час позачергової сесії Ради Міжнародної морської організації, яка була ініційована Україною та скликана 16 державами-членами 10-11 березня, Україна запропонувала низку практичних кроків задля притягнення Росії до відповідальності за її злочини проти українського народу та закликала закрити порти для російських суден.

Про це інформує МОЗ України у Facebook.

За результатами засідання Рада рішуче засудила порушення РФ суверенітету та територіальної цілісності України, а також атаки російських військових на комерційні судна. Було закликано до повного відновлення прав України як прибережної держави, держави прапора і держави порту та наголосила на необхідності встановлення морського гуманітарного коридору для евакуації цивільних суден та екіпажів із зони бойових дій та відновлення комерційного судноплавства.

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Для екіпажів тих суден, які не залишили небезпечні води з міркувань безпеки судноплавства, мають бути встановлені наземні гуманітарні коридори для евакуації. Рада також закликала держави-члени Міжнародної морської організації та відповідні організації забезпечити безпеку морських ланцюгів постачання, зокрема для доставлення продуктів та ліків для цивільного населення України, а також надавати максимальну допомогу морякам.

МЗС України разом з іншими органами державної влади на дипломатичному фронті продовжує вживати максимальних заходів задля відновлення порушених прав України та притягнення Росії до відповідальності.

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