"Міжнародні партнери надсилають сигнали": Арахамія відповів, коли будуть вибори в Україні

Він зауважив, що Україна має дослухатися до порад міжнародних партнерів, адже "у кожній гривні 68 копійок – це гроші союзників".

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає проведення виборів в Україні наступного року.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми ще знаходимось в стані війни і ми не знаємо з вами, чи будуть наступні вибори під час війни, якщо війна затягнеться, чи вони будуть після війни", – сказав Арахамія.

При цьому він підкреслив, що теоретично не виключає проведення виборів в Україні під час війни.

"Ви ж знаєте, як міжнародні партнери надсилають нам сигнали. Наприклад, приїжджав нещодавно відомий такий і впливовий конгресмен (Арахамія натякає на республіканця Ліндсі Грема, який нещодавно приїздив до Києва і заявив про необхідність виборів. – Ред.) і він каже, що ви маєте проводити вибори навіть під час війни, щоб не сталося так званого застою демократії", – зазначив очільник фракції "Слуга народу".

Арахамія нагадав, що наразі проведення виборів під час війни законодавчо заборонено.

Також читайте Коли в Україні можливі вибори: Данілов дав чітку відповідь

"Ви ж знаєте, що в нас зараз в кожній гривні 68 копійок - фактично гроші міжнародних партнерів. Тобто ми маємо дослухатись до їхньої думки, тому що вони дуже активно допомагають. Якщо ж... таки питання будуть виникати врешті решт, не в цьому році точно, але в наступному чи після цього нам треба буде це робити. І якщо ми будемо це робити, тоді для нас потрібно буде знайти оцей шлях", – каже голова фракції "Слуга народу".

Він побоюється, що якщо до влади прийде хтось інший, то витратить пів року, "щоби розібратися, як це працює".

"Будь-яка інша людина особа, яка прийде, вона буде, також як ми колись, витрачати мінімум 6 місяців на те, щоби розібратися, як це працює. Ми, на жаль, не можемо на сьогоднішній день, мені здається, дозволити собі як суспільству комусь там 6 місяців в чомусь розбиратися. Треба вже бігти як можна найшвидше до нашої перемоги, до шляху в ЄС і до перемоги військової", – підсумував Арахамія.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем висловив думку, що вибори в Україні мають відбутись наступного року, попри те, закінчиться війна чи ні.

У відповідь президент Володимир Зеленський пояснив, що наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій.

Водночас він запевнив, що не тримається за владу.

Читайте також: