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Міжнародний скандал через ядерні підводні човни та загроза нової холодної війни. П'ять новин, які ви могли проспати

Міжнародний скандал через ядерні підводні човни та загроза нової холодної війни. П'ять новин, які ви могли проспати

forum.militaryparitet.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати

  • Ситуацію, викликана відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів, обговорять найближчими днями президент Франції Емманюель Макрон і його американський колега Джо Байден. Читати далі –>
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раптово заявив, що його країна любить Францію і прагне налагодити відносини з нею після скандалу в зв'язку з операцією AUKUS і розірвання контракту на постачання французьких підводних човнів Австралії. Читати далі –>
  • Зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі і Великої Британії Бена Уоллеса, яка повинна була відбутися на цьому тижні, була скасована через невдоволення Парижа рішенням Австралії про будівництво атомних підводних човнів в рамках нової угоди між країнами. Читати далі –>
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що суперечності між США і Китаєм небезпечні для світу, і закликав уникнути нової холодної війни, яка буде більш небезпечною, ніж стара. Читати далі –>
  • Іранського фізика-ядерника Мохсен Фахрізаде в листопаді 2020 року було вбито за допомогою кулемета, оснащеного роботизованим пристроєм з дистанційним управлінням. Читати далі –>
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