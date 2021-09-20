Міжнародний скандал через ядерні підводні човни та загроза нової холодної війни. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати
- Ситуацію, викликана відмовою Австралії від закупівлі французьких підводних човнів, обговорять найближчими днями президент Франції Емманюель Макрон і його американський колега Джо Байден. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раптово заявив, що його країна любить Францію і прагне налагодити відносини з нею після скандалу в зв'язку з операцією AUKUS і розірвання контракту на постачання французьких підводних човнів Австралії. Читати далі –>
- Зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі і Великої Британії Бена Уоллеса, яка повинна була відбутися на цьому тижні, була скасована через невдоволення Парижа рішенням Австралії про будівництво атомних підводних човнів в рамках нової угоди між країнами. Читати далі –>
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що суперечності між США і Китаєм небезпечні для світу, і закликав уникнути нової холодної війни, яка буде більш небезпечною, ніж стара. Читати далі –>
- Іранського фізика-ядерника Мохсен Фахрізаде в листопаді 2020 року було вбито за допомогою кулемета, оснащеного роботизованим пристроєм з дистанційним управлінням. Читати далі –>