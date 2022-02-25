Міжнародний суд в Гаазі має право розслідувати воєнні злочини Росії в Україні

Прокурор виступить з докладнішою заявою після повернення до Гааги.
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Велика Британія) зазначив, що має право розслідувати воєнні злочини Росії, скоєні в Україні.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст заяви.
"Нагадую всім сторонам, які ведуть бойові дії на території України, що відповідно до заяви (України), поданої 8 вересня 2015 року, про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду моє Управління може здійснювати свою юрисдикцію та розслідувати будь-які акти геноциду, злочини проти людяності або воєнні злочини, скоєні на території України від 20 лютого 2014 року. Будь-яка особа, що вчиняє такі злочини, зокрема шляхом наказу чи підбурювання або іншого сприяння скоєнню цих злочинів, може бути притягнута до судової відповідальності в суді за повного дотримання принципу комплементарності", - заявив Карім Хан.
Хан закликав дотримуватися норм міжнародного права.
"Мій офіс також отримав кілька запитів стосовно поправок до Римського статуту щодо злочину агресії, які набули чинності 2018 року, та щодо застосування цих поправок до нинішньої ситуації. Враховуючи, що ні Україна, ні Російська Федерація не є державами-учасницями Римського статуту, суд не може здійснювати юрисдикцію щодо цього можливого злочину в цій ситуації", - пояснив він.
Прокурор Міжнародного кримінального суду запевнив, що його офіс продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Україні.
"За незалежного та неупередженого здійснення свого мандату офіс, як і раніше, повністю прихильний запобіганню злодіянням і забезпеченню притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за такі злочини. Після мого повернення до Гааги я маю намір виступити з більш докладною заявою про ситуацію в Україні, роз'яснивши мою оцінку й подальші кроки, які я передбачаю щодо цієї справи", – повідомив Хан.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.