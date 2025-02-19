"Міжнародного права більше не існує": Подоляк про наслідки переговорів в Ер-Ріяді

За словами радника Єрмака, справжній "лозунг моменту" — це мир через слабкість, а не через силу.

Зустріч представників США та РФ в Ер-Ріяді свідчить, що міжнародного права більше не існує.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Не існує більше міжнародного права, все, забули. Є толерування вбивць", – заявив Подоляк.

За його словами, справжній "лозунг моменту" — це зовсім не мир через силу, а навпаки — мир через слабкість.

"Але з іншого боку, Мюнхенська конференція говорить про те, що Європа усвідомила необхідність іншого типу суб'єктності та іншого типу мілітарної і безпекової самостійності. І нарешті – єдиним партнером в цьому є Україна", – підкреслив радник керівника ОПУ.

Нагадаємо, натомість в Білому домі назвали переговори з росіянами в Саудівській Аравії "величезним кроком до миру" та завершення війни Росії проти України.

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