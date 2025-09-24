ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

"Міжнародне право не працює": Зеленський в ООН сказав, що дійсно забезпечує захист

Зеленський у Нью-Йорку заявив про безсилля міжнародного права.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

У сучасному світі гарантії безпеки — це не лише міжнародне право, а й надійні друзі, готові захищати його зброєю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН.

Він підкреслив, що міжнародні норми не працюють повною мірою, якщо немає впливових партнерів, які відстоюють їх на ділі.

«Зброя вирішує, хто виживе. Ви чудово знаєте, що міжнародне право не працює повною мірою, якщо у вас немає впливових друзів, які справді готові його відстоювати. І навіть це не працює без зброї», — заявив Зеленський.

За його словами, навіть їхня підтримка стає неефективною без зброї, яка вирішує, хто виживе.

Нагадаємо, ппрезидент США Дональд Трамп несподівано заявив, що вірить у здатність України повернути всі окуповані території за підтримки НАТО та Вашингтона.

На це могла вплинути зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український глава Володимир Зеленський показав жест журналістці ТСН, давши зрозуміти, що перемовини минули добре.

Окрім цього, Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО мають збивати російські військові літаки, які порушують їхній повітряний простір.

