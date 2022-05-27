"MLRS реально необхідні, щоб зупинити цю агресію": Зеленський розповів про боротьбу за зброю для України

"MLRS реально необхідні, щоб зупинити цю агресію": Зеленський розповів про боротьбу за зброю для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава бореться за надання їй усієї необхідної зброї для зупинення агресії Росії. Зокрема, для цього необхідні системи MLRS.

За час від 26 травня 2014 року і тим паче від 24 лютого цього року й до сьогодні було безліч можливостей для надання Україні зброї.

Про це глава держави сказав у відеозверненні ввечері 26 травня.

"Скільки вже часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів. Усю зброю, включно з MLRS. З тими системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", – сказав Зеленський.

"За час із 26 травня 2014 року і тим паче з 24 лютого цього року й до сьогодні було безліч можливостей у тих, хто справді має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої", – додав президент.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню MLRS Україні потрібні, зокрема, для деблокування Чорного моря. Ці системи називають такими, що здатні змінити хід війни.

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