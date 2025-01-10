Мобілізація 18-річних і жінок: ексміністр оборони Британії дорікнув Зеленському

На думку Бена Воллеса, ці люди могли б пройти навчання за кордоном, повернутися до роботи і бути мобілізованими в разі потреби.

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив думку, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити мобілізацію чоловіків молодшого віку, а також жінок.

Про це Воллес сказав у подкасті The Rest Is Politics.

Британський ексміністр заявив, що замість збереження українських чоловіків і жінок віком від 18 до 28 років, Київ повинен був мобілізувати всіх і попросити Європу навчити їх. За словами Воллеса, "це не таке вже й складне завдання".

"У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок", – розповів колишній міністр оборони Британії.

Він додав: "Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?"

На думку Воллеса, після навчань за кордоном ці люди могли б повернутися до роботи і бути мобілізованими в разі потреби.

Колишній посадовець також заявив, що Британія "мала зробити більше", зокрема набагато раніше перекрити потоки "брудних" грошей російських олігархів, наростити виробництво зброї і передавати Україні більше озброєння.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко висловив думку, що Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку та змінити підхід до мобілізації загалом.

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