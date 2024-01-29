Мобілізація людей з інвалідністю та збільшення повноважень ТЦК: омбудсмен озвучив свою позицію

Зокрема, Лубінець зазначив, що працівники ТЦК не мають права обмежувати права громадян. Це пряме порушення Конституції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець буде проти нового законопроєкту про мобілізацію, якщо в ньому будуть пункти про призов людей з інвалідністю третьої групи та додаткові повноваження ТЦК.

Про це омбудсмен заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Лубінець наголосив, що працівники ТЦК та СП не можуть обмежувати права українців. Тож, якщо в допрацьованому законопроєкті про мобілізацію будуть пункти про призов людей з третьою групою інвалідності та додаткові повноваження для ТЦК, омбудсмен знову виступить проти ухвалення документа.

Водночас Лубінець повідомив, що група, яка працює над законопроєктом, консультується з ним. Так, було надано категоричні заперечення щодо мобілізації людей з інвалідністю третьої групи, і це були готові врахувати.

"Друге: я категорично проти надання додаткових повноважень Територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав", – заявив омбудсмен.

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Він додав, що в Україні є інші органи, які можуть впроваджувати інструменти для громадян, що відмовляються від військової служби.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua поінформував, які норми можуть міститися в новому законопроєкті про мобілізацію, та чому нардепи розлючені.

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