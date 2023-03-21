Мобілізація в РФ: якби не загороджувальні загони, то більшість росіян втекли б поля бою

У Росії триває прихована мобілізація у зв’язку з провалами на фронті в Україні.

Але моральний стан російських військових є вкрай низьким - якби не загороджувальні загони, більшість мобілізованих уже втекла б з поля бою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, - пише Укрінформ.

«Якщо говорити про ситуацію у війську, то той факт, що прихована мобілізація в Росії триває і ведеться підготовка до подальших мобілізаційних заходів, свідчить про те, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою, про це говорять величезні втрати на полі бою. Кількість аудіоперехоплень... із панічними настроями росіян на передовій дуже велика. І оприлюднюється лише частина. Тому так, якщо говорити про моральний стан, то у частково мобілізованих він знаходиться на вкрай низькому рівні. Вони бачать роботу своїх же «загороджувальних загонів», бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде», - зазначив Юсов.

Він резюмував, що якби не загороджувальні загони і була можливість тікати, залишаючи позиції, більшість російських мобілізованих цим би скористалися.

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Раніше експерт розповів, скільки солдатів Росія може мобілізувати за два-три місяці.

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