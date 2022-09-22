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Мобілізація в Росії може призвести до повалення Путіна - міноборони Словаччини

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Мобілізація в Росії може призвести до повалення Путіна - міноборони Словаччини

Фото: Associated Press

Оголошення мобілізації в Росії може призвести до повалення Володимира Путіна з президентського крісла.

Оголошена 21 вересня часткова мобілізація в РФ ускладнить політичну ситуацію і може закінчитися поваленням Володимира Путіна з посади президента Росії.

Таку думку висловив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише Euractiv.

"Призиваючи до армії синів російських матерів, він поставить себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Володимира Путіна з поста президента Російської Федерації", — сказав Надь.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1937
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