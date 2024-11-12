Олександр Федієнко розкритикував наказ МО № 402, через який мобілізують людей з серйозними медичними проблемами, що ставить під загрозу ефективність мобілізації.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко описав проблеми, які виникають через перевірку заброньованих працівників та недоліки в регулюванні визначення ступеня придатності до військової служби.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що механізм бронювання призупинений на час перевірки, але виникають труднощі в оцінці критичності підприємств.

Федієнко розповів, що ТЦК почали обдзвонювати керівників підприємств, попереджаючи про закінчення терміну бронювання, і навіть мобілізують працівників. Вже є випадки, коли співробітників елеваторів та ОПК мобілізують, незважаючи на те, що вони критично важливі для підприємства. Зокрема, відомі випадки, коли керівники змушені звільняти працівників або переховувати їх, щоб не зупинити роботу підприємства.

Нардеп вважає, що на час перевірки слід подовжити терміни бронювання, щоб забезпечити стабільність роботи підприємств.

Окрім того, він розкритикував наказ Міністерства оборони № 402, який дозволяє мобілізувати людей з серйозними медичними проблемами.

"Ще одне болюче питання. Це наказ 402 МО який був прийнято разом з МОЗ. Я не знаю зовнішні фактори за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо, мобілізація, ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину де у висновку ВЛК написано, «розумова відсталість такої-то ступені, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозоку, ітд.", - написав він.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Читайте також: