Мобілізація засуджених: Рада в цілому ухвалила законопроєкт

Така категорія мобілізованих служитиме в спеціальних підрозділах.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб.

Таке рішення парламент ухвалив на засіданні 8 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Законопроект #11079-1 про мобілізацію засуджених осіб прийняли в цілому. За – 279", – йдеться в заяві народного обранця.

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Железняк додав, що з документа лише частково прибрали ризики у сфері антикорупції, зокрема щодо топкорупціонерів, на яких наголошував профільний комітет парламенту.

Умови для мобілізації засуджених

Як повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, ключовими аспектами законопроєкту є:

мобілізація в'язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ тільки за рішенням суду;

тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим;

згода від командира військової частини;

відповідність психічного стану та стану здоров'я ув'язненого вимогам служби в ЗСУ (проходження попереднього медичного огляду у в’язниці, а далі проходження ВЛК);

понад три роки терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання.

"Важливо також зазначити, що така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють", – звернула увагу депутатка.

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Які ув’язнені не підлягають мобілізації

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

за умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

за сексуальне насильство;

за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156/1, 258-258/6, частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку;

ті, хто посягав на життя правоохоронців;

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення;

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їхні заступники та помічники тощо).

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада ухвалили за основу законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Очікується, що ухвалення закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування ЗСУ та інших військових формувань, додаткову мотивацію осіб, засуджених за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України.

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