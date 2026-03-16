Мобілізація депутатів Верховної Ради: у «Слузі народу» пояснили слова Зеленського

У фракції «Слуга народу» заявили, що слова президента Володимира Зеленського щодо мобілізації народних депутатів були неправильно інтерпретовані. Насправді глава держави говорив про можливість законодавчих змін, які дозволять парламентарям служити в армії.

Про це повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі, наданому «Українській правді» пресслужбою фракції.

За його словами, окремі висловлювання президента були вирвані з контексту.

«Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані. Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України», — пояснив Арахамія.

Він нагадав, що в умовах війни кожен громадянин має робити внесок у захист держави — або працювати та підтримувати економіку, або служити на фронті.

За словами Арахамії, деякі народні депутати вже висловлювали бажання долучитися до Збройних Сил, однак чинне законодавство не дозволяє їм офіційно поєднувати депутатський мандат зі службою в армії.

«Є окремі колеги, які прикріплені до певних підрозділів і виконують там певну роботу, але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту», — зазначив він.

Саме тому, за словами Арахамії, президент мав на увазі можливість обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам офіційно проходити військову службу.

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають або працювати у Верховній Раді, або служити державі на фронті. За його словами, він готовий обговорити з парламентом зміни до законодавства про мобілізацію, які дали б можливість парламентарям іти до війська.

Водночас народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що подібні заяви мають радше політичний характер. Він нагадав, що під час воєнного стану повноваження Верховної Ради не можуть бути припинені, а мотивацію депутатів до роботи слід підвищувати через системний діалог між гілками влади.