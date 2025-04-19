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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1092
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Мобілізація Насірова скасована: у частині А0139 пояснили причину

Колишній очільник ДФС Роман Насіров був визнаний придатним до служби у тилових підрозділах, однак його мобілізація була скасована.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Колишній голова ДФС Роман Насіров

Колишній голова ДФС Роман Насіров / © ТСН

Колишній голова ДФС Роман Насіров, за даними військової частини А0139, пройшов ВЛК та визнаний придатним для служби у тилу.

Про це пише hromadske.

У військовій частині А0139, до якої мобілізували колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, повідомили, що під час медичного огляду військово-лікарська комісія винесла постанову, відповідно до якої Насіров був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ВВН3, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Водночас у частині відмовилися пояснити, де саме перебував Насіров після мобілізації. Там зазначили, що наказ про призов його на військову службу під час мобілізації був скасований і є таким, що фактично не відбувся.

Підставою для скасування наказу про призов солдата запасу Романа Насірова у військовій частині назвали порушення вимог Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року №560. Інших деталей щодо цього не надали.

Також у військовій частині А0139 повідомили, що в межах службового розслідування, призначеного за розпорядженням головнокомандувача Збройних сил України, надають представникам Військової служби правопорядку повну та всебічну інформацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що був скандал, з мобілізацією Насірова.

Дата публікації
Кількість переглядів
1092
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