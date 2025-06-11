Мобілізація 18-річних в обмін на санкції Заходу проти РФ: що кажуть в ОП

Радник керівника ОП Михайло Подоляк / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з причин відмови в посиленні санкцій проти Росії західні партнери називають те, що Україна не проводить мобілізацію від 18 років.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував, чи погодиться врешті-решт Київ на мобілізацію від 18 років в обмін на санкції. Про це передає «РБК-Україна».

«Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто суттєвого зменшення термінів мобілізації до 18 років», — запевнив Подоляк і додав, що Зеленский у жодному разі не погодиться на мобілізацію від 18-ти.

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Такі умови з боку Заходу радник Єрмака вважає дивними. На його думку, санкції ніяк не пов’язані з призовним віком в Україні.

Натомість Подоляк вважає, що в разі сильних санкцій Кремль матиме менше грошей і не зможе вже так багато платити своїм військовим. Тоді на полі бою буде менше солдатів РФ, «бо не буде грошей купувати м’ясо».

«Я думаю, що Європа просто намагається пояснити неготовність відмовитися від певної тіньової прибутковості. В цьому разі на бізнес-проєктах з РФ», — припустив радник керівника ОП.

Раніше волонтерка Марія Берлінська заявила, що 18-річні повинні бути готові до мобілізації, зокрема й жінки.

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