Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мобілізовують людей, які 2014 виступили проти Майдану": які фейки поширюють російські окупанти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
47
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мобілізовують людей, які 2014 виступили проти Майдану": які фейки поширюють російські окупанти

Фото: Служба безпеки України

Ворог продовжує поширювати усілякі нісенітниці.

Центр протидії дезінформації виявив, що 25.11.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що «з України зараз нікого не випускають під приводом «немає світла чи «зависла» база» не просто так, оскільки причина цього – обіцянка Зеленського не випускати українців до ЄС в обмін на виділення грошей», але така інформація не відповідає дійсності. 

  • Фейк

«ЗМІ» РФ повідомили, що «теперішня хвиля мобілізації верстається зі списків людей, які 2014 виступили проти Майдану, людей, що були проти знесення пам’ятників, і тих, хто висловлювався проти культу УПА». 

  • Маніпуляцію

Видання Politico, з посиланням на неназваних чиновників із країн ЄС, повідомило, що «в Європі зростає невдоволення американцями, які наживаються на війні в Україні… країна, що найбільше виграє від цієї війни, – це США, оскільки вони продають більше газу за вищими цінами та більше зброї… що може налаштувати громадську думку проти трансатлантичної солідарності».

Нагадаємо, що раніше окупанти поширювали фейкову інформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит"

Читайте також: 

Скандал у Києво-Печерській лаврі: мільйони готівки, громадяни РФ і фейкові паспорти

Скандал у Києво-Печерській лаврі: мільйони готівки, громадяни РФ і фейкові паспорти

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
47
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація