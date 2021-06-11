Мочанов пояснив, чи топлять за допомогою Медведчука Порошенка

За словами волонтера, президент країни - нинішній, попередній і всі майбутні - мають платити податки в своїй країні.

Єдина людина, яка топить Порошенка - це Петро Порошенко. У всіх людей, що потрапляють на Банкову, десь щось "пороблено" - тому що всі, хто туди потрапляють - закінчують казкою про голого короля.

Про це розповів в коментарі "Право на владу" радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов.

"Мені здається, що Петро Олексійович від 2005 року, з часів Ющенка і його друзів, стільки всього дивного зробив... Я розумію, що багато речей державний муж повинен був робити під час війни не так, як це прийнято по-пацанські у дворі. Але не до такої ж міри, не в такій кількості і не так цинічно. Хіба Медведчук витворяв те, що дозволяв собі Петро Олексійович, виводячи в офшори свої бізнеси? Мені здається, що президент країни - нинішній, попередній і всі майбутні - мають платити податки в своїй країні", - зазначив він.

Також Мочанов заявив, що Порошенко доклав багато зусиль, щоб обмін полоненими спочатку не відбувся.

"Потрібні були козирі, щоб виграти" – Мочанов про роль Порошенка в обміні полоненими

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