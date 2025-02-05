Модернізація вищої освіти допоможе повернути студентів в Україну, - професор КНУ Попко

Професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Вадим Попко розповів, що на його думку допоможе повернути іноземних студентів в Україну.

Про це він написав у своєму блозі, передають Українські Новини.

Він зазначив, що пріоритетним напрямком у процесі модернізації вищих навчальних закладів наразі залишається забезпечення фізичного захисту учасників навчального процесу – студентів та викладачів, тобто облаштування сховищ та укриттів.

"При їх влаштуванні слід враховувати можливості навчання під час повітряних тривог. А це означає, що там повинно бути відповідне обладнання, мобільний зв’язок, Wi-Fi, тощо. Я вже не кажу про системи електро- та водопостачання, водовідведення, системи фільтрування повітря, евакуаційні виходи. Слід також врахувати такий фактор, як дизайн приміщень, адже перебування в бомбосховищі може бути достатньо тривалим і, відповідно, впливати на емоційний стан студентів та викладачів", - написав Вадим Попко.

У цьому контексті він розраховує на запозичення успішного досвіду Фінляндії – держави, з якою Україна, за ініціативи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, утворила Коаліцію цивільного захисту для розбудови в Україні системи сучасних укриттів.