Інвестором "Харківських тепломереж" стане компанія, яка будувала Ейфелеву вежу.

У Харкові проведуть масштабну модернізацію тепломереж із залученням компаній, що мають великий досвід і новітні технології.

В.о. мера Ігор Терехов обговорив варіанти співпраці з французькою компанією "Ейффаж", яка побудувала Ейфелеву вежу.

"Нас цікавить установка індивідуальних теплових пунктів, заміна магістральних трубопроводів, модернізація котельних. Принаймні, досвід вашої компанії, її фінансова стабільність дозволяють вивчити це питання", - заявив Терехов.

Крім того, Харків зацікавлений в будівництві дорожніх розв'язок.

"Ми надамо пакет документів по проєктах, які нас цікавлять, щоб за допомогою тендерів до нас приходили європейські фірми, гранди, які вміють працювати і використовують передові технічні рішення", - підкреслив Терехов.

Своєю чергою, директор з розвитку "Ейффаж" Ніколя Суро заявив, що його компанія є одним зі світових лідерів в будівництві і спеціалізується на об'єктах теплоенергетики, дорожньої інфраструктури, водопостачання.

Крім Ейфелевої вежі (1889), в портфоліо "Ейффаж" будівництво тунелю під Ла-Маншем (1994), найвищого мосту в світі - віадука Мійо (2004), футбольного стадіону "П'єр Моруа" (2012).

"Наразі ми хочемо сфокусуватися на Україні, і група наших інженерів працює над проєктами, які ми можемо тут впровадити. Сподіваюся, що ми допоможемо втілити в життя всі плани, які є у вас в місті. І, звичайно, Харків - вершина нашого інтересу", - запевнив Суро.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов повідомив, що стадіон "Металіст" з тренувальною базою та академією повернули у власність міста. Харків повертається на футбольну карту України і Європи.

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