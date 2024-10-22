Моді на зустрічі з Путіним зробив заяву щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність своєї країни сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.

Індія готова сприяти "врегулюванню конфлікту" в Україні. Там вважають, що такі "проблеми" слід вирішити у мирний спосіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Моді розповів, що він "регулярно" перебуває в контакті з Путіним щодо "тривалого конфлікту між Україною та Росією".

За словами прем'єра, Індія вважає, що такі "конфлікти" слід вирішувати у мирний спосіб. Його країна повністю підтримує "швидке відновлення миру та стабільності".

"У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові чинити будь-яке можливе сприяння і в майбутньому", — запевнив Моді.

Нагадаємо, що 23 серпня прем’єр-міністр Індії був у Києві. Тоді президент України Володимир Зеленський обговорював з прем’єр-міністром Індії його пропозиції щодо шляху до миру.

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