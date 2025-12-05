Моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву про мир

Нарендра Моді та Володимир Путін. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що світ має повернутися до миру. Мовляв, Нью-Делі підтримує зусилля, які спрямовані на це.

Про це він сказав під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним у Нью-Делі, повідомляє Sky News.

«Світ має повернутися до миру. Ми всі повинні прагнути миру разом», — сказав індійський прем’єр Путіну.

За словами Моді, мовляв, Нью-Делі підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Своєю чергою, російський “фюрер” Путін подякував Моді “за увагу до мирних зусиль в Україні” та розповів прем’єму про переговори зі США

Окрім того, російський президент-диктатор у традиційній для себе манері також вихвалився відносинами між двома країнами.

«Наші стосунки глибоко вкорінені в історії, але важливі не слова, а суть, яка є дуже глибокою», - наголосив Путін.

