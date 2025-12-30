Моді відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна

Нарендра Моді і Володимир Путін. / © Associated Press

Індія «глибоко стурбована» через начебто «атаку» на резиденцію російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді в соцмережі Х.

«Глибоко стурбований повідомленнями про „атаку“ на резиденцію президента Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.

За його словами, нинішні дипломатичні зусилля є «найбільш життєздатним шляхом» до припинення бойових дій і встановлення миру.

«Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху та уникати будь-яких дій, здатних нашкодити процесу», — висловився Моді.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про нібито «атаку» на резиденцію Путіна у Новгородській області вночі проти 29 грудня. Відомо, що під час останньої розмови президентом США Дональдом Трампом диктатора поскаржився на українського лідера Володимира Зеленського. Мовляв, «атака» БпЛА на держрезиденцію відбулася практично одразу після» переговорів США та України в Мар-а-Лаго».

Президент України назвав твердження про нібито «атаку» на резиденцію Путіна «типовою російською брехнею». З його слів, Москва використовує такі заяви, щоб підірвати дипломатичні зусилля щодо припинення війни.

