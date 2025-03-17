Моді заявив про "сердечні стосунки" з Путіним і Зеленським та назвав рішення щодо війни

Рішення щодо повномасштабної війни в Україні буде лише тоді, коли Київ та Москва сядуть за стіл переговорів.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в інтерв’ю Лексу Фрідману, пише "РБК. Україна".

Індійський прем'єр заявив, що Індія підтримує мир й готова виступати миротворцем "всюди, де може". За словами Моді, Нью-Делі має "сердечні стосунки" як з Російською Федерацією, так й з Україною.

"Я можу сісти з президентом Путіним і сказати: "Зараз не час для війни". І те саме, по-дружньому, можу сказати президенту Зеленському: "Брате, скільки б людей не підтримувало тебе по всьому світу, на полі бою рішення не знайти. Тільки мир - ключ до вирішення. Рішення прийде тільки тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів", - заявив Нарендра Моді.

Прем'єр каже, мовляв, Україна може радитись з союзниками. Втім, вважає він, це "не дасть плодів", оскільки у дискусії повинні брати участь обидві сторони війни.

"Спочатку знайти мир було важко, але я сподіваюся, що зараз ситуація сприяє продуктивному діалогу між Україною і Росією", - наголосив Моді.

Як повідомлялося, р адник із закордонних справ турецького президента Акіф Чагатай Килич назвав головну перешкоду для мирного врегулювання війни в Україні.

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