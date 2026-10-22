ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
852
Час на прочитання
1 хв

Моді зробив заяву про війну в Україні та озвучив позицію Індії

Індійський прем’єр заявив, що Нью-Делі буде підтримувати зусилля для миру в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Нарендра Моді

Нарендра Моді / © Associated Press

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Нью-Делі, пише RMF24/PAP.

«Пам’ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», — наголосив Моді.

За його словами, і Польща, і Індія «вірять у принцип верховенства права та демократії». Моді наголосив, що дружні відносини між країнами ґрунтуються не лише на дипломатичній співпраці, а й на спільних цінностях, зокрема в «підході до людяності».

Переговори щодо України — останні новини

Politico пише про те, що Європа терміново почала шукати переговорника з диктатором Володимиром Путіним. Європейські країни побоюються, що президент США Дональд Трамп може укласти домовленості з Росією без їхньої участі. У зв’язку з цим вони обговорюють, хто саме міг би вести прямі переговори з Москвою від імені Європи.

Зауважимо, експерт із питань американсько-російських відносин Майкл Кіммейдж висловився про те, що Трамп намагається домовитися про закінчення війни в Україні за сценарієм Ялтинської конференції 1945 року, залишаючи Київ за бортом ключових переговорів.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie