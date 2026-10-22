Моді зробив заяву про війну в Україні та озвучив позицію Індії

Нарендра Моді / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Нью-Делі, пише RMF24/PAP.

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«Пам’ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», — наголосив Моді.

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За його словами, і Польща, і Індія «вірять у принцип верховенства права та демократії». Моді наголосив, що дружні відносини між країнами ґрунтуються не лише на дипломатичній співпраці, а й на спільних цінностях, зокрема в «підході до людяності».

Переговори щодо України — останні новини

Politico пише про те, що Європа терміново почала шукати переговорника з диктатором Володимиром Путіним. Європейські країни побоюються, що президент США Дональд Трамп може укласти домовленості з Росією без їхньої участі. У зв’язку з цим вони обговорюють, хто саме міг би вести прямі переговори з Москвою від імені Європи.

Зауважимо, експерт із питань американсько-російських відносин Майкл Кіммейдж висловився про те, що Трамп намагається домовитися про закінчення війни в Україні за сценарієм Ялтинської конференції 1945 року, залишаючи Київ за бортом ключових переговорів.

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