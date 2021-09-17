Могли би вплинути на Україну, але не роблять цього: у Путіна поскаржилися на США

Могли би вплинути на Україну, але не роблять цього: у Путіна поскаржилися на США

У Путіна традиційно звинуватили Київ у начебто невиконанні Мінських домовленостей.

Речник російського президента Дмитро Пєсков допустив, що у США могли би начебто вплинути на Україну для врегулювання конфлікту на Донбасі, але поскаржився, що Вашингтон цього не робить.

Таку заяву прессекретар глави Кремля зробив 17 вересня, пишуть росЗМІ.

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Так, Пєсков традиційно звинуватив Київ у мовляв невиконанні Мінських домовленостей і припустив, що начебто Вашингтон міг би вплинути на українську сторону. Утім, скаржиться, що такого впливу досі не було.

"Наскільки ми розуміємо, США мають вплив, істотний вплив на те, що відбувається в Києві. І США мають істотний вплив на ухвалення рішень. Я маю на увазі рішення українського керівництва. З цієї точки зору, звичайно, ми розуміємо, що американці могли б мати такий вплив. Разом з тим ми констатуємо, що досі такого впливу надано не було", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков підтвердив, що Російська Федерація має певний вплив на ватажків і бойовиків фейкових невизнаних республік "Л/ДНР".

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