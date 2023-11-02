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Молдова перестає сплачувати членські внески до СНД та прагне вийти з організації

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Молдова перестає сплачувати членські внески до СНД та прагне вийти з організації

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД / Фото: Associated Press

Уряд Молдови виключить «Співдружність незалежних держав» зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески. 

Таке рішення виникло після денонсації членства в громадських організаціях і «банківських санкцій, накладених на Російську Федерацію», - пише «Радіо Свобода». 

Відповідно до проєкту рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цієї спільноти.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

У липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД і з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації між державами-учасницями тощо.

Нагадаємо, Україна та Молдова побудують міст через Дністер. Він стане ключовим елементом транспортного коридору Київ – Кишинів.

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Дата публікації
Перегляди
488
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