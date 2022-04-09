Молдова та Грузія слідом за Україною отримають опитувальник для кандидата в ЄС

Молдова та Грузія слідом за Україною отримають опитувальник для кандидата в ЄС

Своєю чергою, Україна пообіцяла підготувати свої відповіді вже за тиждень.

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї заявив, що вже наступного тижня ЄС передасть Грузії та Молдові опитувальник, заповнення якого необхідне для надання статусу кандидата в ЄС.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчора (8 квітня - ред.) передала опитувальник Україні, а в понеділок я передам опитувальник Грузії і Молдові. Відповіді допоможуть Єврокомісії підготувати висновки щодо заявок трьох країн на вступ до ЄС, за запитом Європейської ради", — написав Варгеї.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз. За її словами, Україна може набути статусу кандидата на вступ до ЄС вже в червні 2022 року.

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