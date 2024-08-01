Молдова висилає чергового працівника посольства РФ після обшуків у парламенті

Кишинів оголосив персоною нон грата чергового співробітника російського посольства.
МЗС Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова через одного зі співробітників російського посольства, якого було оголошено персоною нон-грата.
Про це повідомило молдовське міністерство закордонних справ.
Рішення про висилання ухвалили після того, як зібрали докази того, що російський дипломат здійснював на території Молдови "діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".
Це сталося після затримання двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті.
Один із затриманих, за даними ЗМІ, керівник юридичного департаменту парламенту Іон Крянге. Його нібито спіймали на гарячому під час передавання інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.
"Ми сприймаємо всі ці дії як дуже недружні", – заявив російський посол журналістам після виклику в МЗС.
На запитання, чи відомо йому, що співробітник посольства отримав інформацію від офіційних осіб Молдови, Васнєцов відповів: "У нас в посольстві залишилася невелика кількість дипломатів... розслідування ще триває, як ви знаєте… Дуже дивно, що оголошення персоною нон-грата відбувається в той час, коли докази ще не зібрані".
На запитання, чи відреагує Росія на рішення Кишинева, він відповів: "Ви знаєте, що РФ завжди знаходить відповіді. Обов'язково буде відповідь".
Нагадаємо, у Словенії люблянський суд засудив подружню пару з Росії за шпигунство. Кожен з подружжя отримав до 19 місяців тюремного ув'язнення. Вони також отримали вказівку покинути країну після відбуття терміну і на п'ять років позбавлені права повертатися до Словенії.
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