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Про це в ефірі YouTube-каналу Lapin From Ukraine блогера і військовослужбовця Ігоря Лапіна висловив колишній генеральний прокурор і екс-народний депутат Юрій Луценко.

Він, зокрема, продемонстрував частину матеріалів тимчасової слідчої комісії Верховної ради, яка займається вивченням питання підготовки регіонів до зими та захисними спорудами на обʼєктах енергетики. Представники комісії, за словами Луценка, нещодавно відвідали відповідні локації на Київщині.

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Луценко, зокрема, озвучив низку виявлених дефектів, а також факти відсутності будівельників на майданчиках попри наближення строків здачі обʼєктів. За поточний незадовільний стан захисту енергетики, на думку екс-генерального прокурора, повинен відповідати колишній голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, який ухвалював план стійкості регіону та приймав участь в затвердженні підрядників на це будівництво.

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«Бо саме він підписував угоди на всі ці об’єкти без тендерів за власним рішенням і ми бачимо результат такої роботи. Йому партнери, коли, коли він Київщину отак захистив на суму 1,8 млрд грн. Ми бачимо результат цей. 1,8 млрд отримало дві фірми, які він вибрав без конкурсу. Ці фірми пов’язані, як свідчать матеріали кримінальної справи із колишньою працівницею апарату Верховної Ради України», — відзначив Луценко.

Відповідно до раніше опублікованих в медіа матеріалів, йдеться, ймовірно, про ТОВ «Консалтинг-Буд» та його власницю Любомиру Кожушко, яка дійсно є фігуранткою кримінальних справ, а також дійсно отримала 15 контрактів на захист енергообʼєктів Київщини в 2026 році на загальну суму близько 1 млрд грн. Ще одна компанія — ТОВ «Ю.Бі.Сі.», яка отримала решту контрактів, також фігурує у кримінальних провадженнях щодо завищення цін на будівництвах за державним замовленням. Кожушко дійсно раніше працювала в Апараті Верховної ради. Вона фігурувала в кримінальному провадженні НАБУ щодо розкрадання коштів на закупівлі дронів Держспецзвʼязком.

«Правоохоронці, які мені про це розповідають, кажуть, що, ну, ти ж розумієш, що це не може бути такі обсяги принести просто рядовий співробітник апарату Верховної Ради. За нею стоїть набагато потужніші особи. Дехто навіть вважає, що це може бути керівництво Верховної Ради», — додав Луценко.

Колишній генеральний прокурор розкритикував підхід, згідно із яким замовники будівництва розраховують, що їхні обʼєкти будуть зруйновані до завершення процесу, аби неможливо було зʼясувати реальних обсягів здійсненої роботи.

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«Вони сидять просто, рахують бабки і моляться, щоб шахед прилетів на той об’єкт, який вони не збудували. Потім вони пишуть акт, що захисна система була складена 90%, але, на жаль, знищена. І це весь їхній розрахунок. Тому зараз потрібно зробити просто елементарні речі. Виїзна експертиза, яка фіксує стан виконання робіт, фіксує ціни матеріалів, фіксує отримання авансів і графіки, предʼявляє спочатку службову недбалість, а потім виходить на розкрадання. Якщо пропустити цей етап і згадати про це десь в квітні наступного року, то все спишуть на ворога», — вважає Луценко.

На його думку, в. о. Генерального прокурора Антон Ковальський мав би взяти на особистий контроль перевірку стану готовності захисних споруд для обʼєктів енергетики в Київській області.

«За кожною зрадою України — а будь-яке розкрадання і некомпетентність під час війни є носить ознаки саме такого діяння — стоять конкретні прізвища. І стоїть питання виживання мільйонів людей. І мені здається, що зараз слово за виконуючим обов’язки Генерального прокурора. Пане Ковальський, у нас проблеми. Якщо це взяти під особистий контроль керівника офісу Генерального прокурора, то це може бути хорошим лакмусовим папірцем про дієздатність системи», — сказав Юрій Луценко.

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