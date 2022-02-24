Молитви всього світу з народом України, який зазнає неспровокованого нападу російських військових - Байден

Президент Росії Володимир Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань

Президент США Джо Байден відреагував на напад Росії на Україну.

"Молитви всього світу сьогодні ввечері (за американським часом - ред.)з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Росії Володимир Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за загибель і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - зауважив Байден.

"Сьогодні ввечері я буду спостерігати за ситуацією з Білого дому і продовжуватиму регулярно отримувати оновлення від своєї команди національної безпеки. Завтра вранці я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім звернуся до американського народу, щоб оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки. Ми також координуватимемо дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити сильну, об’єднану відповідь, яка стримує будь-яку агресію проти Альянсу. Сьогодні ввечері ми з Джилл молимося за хоробрих і гордих людей України", - резюмував він.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Також Путін закликав українських військових скласти зброю.

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