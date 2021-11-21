Молода дружина міністра Резнікова про подарунок йому на 55-річчя: "Знайшла одну штучку"

Молода дружина міністра Резнікова про подарунок йому на 55-річчя: "Знайшла одну штучку"

Юлія Зорій розповіла про подарунки з чоловіком одне одному на ювілеї.

Дружина новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова, телеведуча Юлія Зорій розповіла, як змінилося їхнє життя після нової посади коханого.

За словами Юлії, вона почала вивчати внутрішній туризм України, йдеться у "Світському житті".

"Я почала вивчати внутрішній туризм України, тому що спільні поїздки десь за кордон, як то на вихідні, у відпустку вони нам не світять. Мені було сказано, ти якщо хочеш кудись поїхати, то сама давай, я повинен бути тут в максимальній доступності", - розповіла Зорій.

Також вона поділилася, хто став стежити за гардеробом чоловіка після отримання нової посади.

"Та й раніше ніхто не опікувався його стилем. У нього є вроджений смак, такий у нього особливий. Він любить хусточки, шкарпетки різнокольорові, він сам непогано вдягається. Єдине, я можу його якось скорегувати, якщо мені не подобається краватка з хусткою. Я кажу: "Давай поміряємо якось інакше". Я пропоную, я не можу сказати: "Що ти одягнув?" – розповіла Юлія.

Чи змінилося ставлення до Юлії Зорій після призначення її чоловіка міністром оборони

Зазначимо, що цей рік став ювілейним для Юлії та Олексія. Ведучій виповнилося 35, а міністру – 55 років. Зорій розповіла, якими подарунками вони з чоловіком обмінялися:

"Оскільки Олексій дуже часто у відрядженнях, я знайшла таку штучку, браслет "Надійшли дотик". Людина десь далеко знаходиться, ти торкаєшся цього браслету, а він там йому передає різні вібрації, тобто "я думаю про тебе", - розповіла Зорій.

А вона, своєю чергою, отримала у подарунок каблучку з написом "я тебе кохаю".

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