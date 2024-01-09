Молоді українці мають повернутися і воювати: польський депутат про мобілізацію

Європейські країни, що прийняли багато українських біженців, мають створити механізми повернення в Україну військовозобов’язаних для їх мобілізації на фронт.

Таку думку висловив очільник Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль в інтерв’ю виданню Sestry.

На його думку, п‍роблема з мобілізацією в Україні частково пов’язана з тим, що багато людей виїхали за межі держави. Зокрема польский депутат посилається на "деякі дані", що стверджують про скорочення наявного населення в Україні нібито нижче позначки у 30 млн осіб.

За словами Коваля, потрібно задіяти механізми, аби повернути назад молодих українців, "які можуть боротися".

"На це також повинні бути скеровані дії країн, де перебуває багато українців. Тобто треба дбати про те, щоб під час отримання дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських засадах відбувалася перевірка, чи люди, які перебувають на території інших країн ЄС, могли би бути мобілізованими в Україні", – вважає польский депутат.

Він зокрема зазначає, що такий підхід "спустив би пару" тим, хто стверджує, що українці виїхали до Європи, аби не йти на фронт і не боронити свою країну.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед найсуперечливіших пунктів законопроєкту про мобілізацію №10378, які викликали найбільше обговорень і критики, – обмеження прав осіб, які уникають призову (блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися рухомим і нерухомим майном), запровадження електронних повісток та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

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