Молодша сестра Кім Чен Ина увійшла до складу вищого органу виконавчої влади в КНДР: що це означає

Молодша сестра Кім Чен Ина увійшла до складу вищого органу виконавчої влади в КНДР: що це означає

Перестановки в Державній раді провели під час сесії Верховних народних зборів КНДР. Його склад оновився наполовину.

Молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон стала членом Державної ради — вищого органу виконавчої влади в КНДР.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Зазначається, що з Державного ради були вилучені дев'ять осіб - деякі пішли на пенсію, а деяких понижено в посаді.

Нагадаємо:

Минулого року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував більше обов'язків своїм помічникам , зокрема сестрі Кім Йо Чжон, щоб знизити рівень стресу. Кім Йо Чжон тепер "керує загальними справами держави" , зазначила тоді Національна розвідувальна служба. Кажуть, що вона, зокрема, відповідає за політику Пхеньяна щодо США і Південної Кореї, і є "фактичним лідером номер два". Зазначається, що це не означає, що Кім Чен обрав собі наступника.

, зокрема щоб знизити рівень стресу. Кім Йо Чжон тепер , зазначила тоді Національна розвідувальна служба. Кажуть, що вона, зокрема, Зазначається, що це не означає, що Кім Чен обрав собі наступника. Кім Йо Чжон вперше привернула міжнародну увагу 2018-го , коли стала першим членом династії Кім, який відвідав Південну Корею . Вона була в складі делегації на зимових Олімпійських іграх, де Північна і Південна Корея змагалися як об'єднана команда.

, коли . Вона була в складі делегації на зимових Олімпійських іграх, де Північна і Південна Корея змагалися як об'єднана команда. Вона також працювала разом зі своїм братом на міжнародних самітах , зокрема на його зустрічах з президентами Південної Кореї Мун Чже Іном, Китаю - Сі Цзіньпіном і США - Дональдом Трампом.

, зокрема на його зустрічах з президентами Південної Кореї Мун Чже Іном, Китаю - Сі Цзіньпіном і США - Дональдом Трампом. Також її постать активно обговорювалася на тлі повідомлень про зникнення Кім Чен Ина.

Новини світу: сестра Кім Чен Ина погрожує США через військові навчання

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання