Молодша сестра Кім Чен Ина увійшла до складу вищого органу виконавчої влади в КНДР: що це означає

Перестановки в Державній раді провели під час сесії Верховних народних зборів КНДР. Його склад оновився наполовину.
Молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чжон стала членом Державної ради — вищого органу виконавчої влади в КНДР.
Про це повідомляє CNN з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.
Зазначається, що з Державного ради були вилучені дев'ять осіб - деякі пішли на пенсію, а деяких понижено в посаді.
Нагадаємо:
- Минулого року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував більше обов'язків своїм помічникам, зокрема сестрі Кім Йо Чжон, щоб знизити рівень стресу. Кім Йо Чжон тепер "керує загальними справами держави", зазначила тоді Національна розвідувальна служба. Кажуть, що вона, зокрема, відповідає за політику Пхеньяна щодо США і Південної Кореї, і є "фактичним лідером номер два". Зазначається, що це не означає, що Кім Чен обрав собі наступника.
- Кім Йо Чжон вперше привернула міжнародну увагу 2018-го, коли стала першим членом династії Кім, який відвідав Південну Корею. Вона була в складі делегації на зимових Олімпійських іграх, де Північна і Південна Корея змагалися як об'єднана команда.
- Вона також працювала разом зі своїм братом на міжнародних самітах, зокрема на його зустрічах з президентами Південної Кореї Мун Чже Іном, Китаю - Сі Цзіньпіном і США - Дональдом Трампом.
- Також її постать активно обговорювалася на тлі повідомлень про зникнення Кім Чен Ина.