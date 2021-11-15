Монастирський не виключив запровадження надзвичайного стану в областях України, що межують з Білоруссю: подробиці

Монастирський не виключив запровадження надзвичайного стану в областях України, що межують з Білоруссю: подробиці

При цьому поки що до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.

Під час міжвідомчої наради щодо ситуації на кордоні з Білоруссю розглядалися різні сценарії врегулювання міграційної кризи, аж до запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях України.

Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу після наради.

"Пророблено різні сценарії цих дій, аж до того, щоб запроваджувався надзвичайний стан у прикордонних областях", – сказав він.

Чиновник додав, що стратегічна мета України на два найближчі роки – будівництво державного кордону, на що передбачено кошти у бюджеті 2022 року.

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Також у разі потреби швидкої відповіді на масову присутність мігрантів, на цих дільницях зводитимуться тимчасові споруди. Наразі проводяться відповідні підготовчі роботи, визначено місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, налагоджено взаємодію з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку.

Зауважимо, що до охорони кордону з Білоруссю поки що не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.

"І саме вони у координації захищатимуть наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність", — резюмував глава МВС.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

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