Монастирський: "Спроба "завалити" сайти держорганів, застосунок "Дія" і найбільші банки України не вдалась"

Сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і державні сайти працюють безперешкодно.

Спроба кібератак на сайти держорганів та застосунку "Дія" не вдалась.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 16 лютого під час телемарафону національної єдності.

"Вчора відбулась одна з найбільш масштабних кібератак, які спробували "завалити" сайти державних органів, які спробували вкотре атакувати застосунок "Дія" і найбільші банки України. Можу подякувати всім, хто був долучений до об'єднаного кіберзахисту України, до якого входять також і представники Кіберполіції, що ця спроба не вдалсь", - сказав він.

Міністр нагадав, що була атака зокрема на сайт Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Проте сьогодні і застосунок "Дія", і державні банки, і державні сайти працюють безперешкодно.

Нагадаємо:

15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низки держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил. Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія".

За фактом потужної DDoS-атак на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження. Своєю чергою США готові допомогти Києву в розслідуванні.

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