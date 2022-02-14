Монастирський звернувся до українців: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний"

Монастирський звернувся до українців: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний"

За словами міністра, повторення Слов'янську в МВД також не допустять.

На тлі агресивних дій з боку Російської Федерації міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що в МВД не допустять жодних сепаратистських проявів.

"Ми, в міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів, на кшталт тих, що були навесні 2014-го року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити наші адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", - сказав він у відеозверненні.

Нагадаємо:

Служба безпеки України опублікувала заяву на тлі потужної хвилі гібридної війни, яка завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір, та закликала українців зберігати спокій і не піддаватися паніці.

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