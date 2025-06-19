Мобілізація священників: чи визнали церкви УПЦ МП критично важливими релігійними організаціями

Чи буде мобілізація духовенства УПЦ МП / © pixabay.com

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В Україні офіційно затвердили список релігійних організацій, які мають право бронювати своїх священнослужителів від мобілізації. До переліку увійшли установи, визнані критично важливими для духовного життя країни.

Чи є серед них релігійні громади УПЦ Московського патріархату, розповів начальник відділу у справах релігії ДЕСС В’ячеслав Горшков в інтерв’ю «Еспресо».

Горшков пояснив, що не всі релігійні організації потрапляють до спеціального переліку. Один з важливих критеріїв — зв’язок з іноземною релігійною організацією, забороненою в Україні. Але застосувати це правило можна лише після тривалого дослідження та офіційного підтвердження такого зв’язку. Тому зараз він прямо не використовується.

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Натомість є інший критерій: до переліку включають лише ті організації, чий статут не втратив чинності в частині, що стосується їхньої повної офіційної назви. За словами В’ячеслава Горшкова, багато статутів організацій УПЦ МП втратили чинність саме через зміну назви, тому вони не можуть бути внесені до цього списку.

Проте до переліку вже додали чотири громади Російської православної старообрядницької церкви та «Релігійну громаду „Свято-Іоанівський монастир“ Російської православної церкви за кордоном» у Києві. Це інші конфесії, які не мають стосунку до УПЦ МП.

Нагадаємо, на Вінниччині священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ, засудили до п’яти років позбавлення волі.

Фігурант справи — настоятель храмів УПЦ Московського патріархату у двох селах Хмільницького району Євгеній К. Він поширював матеріали, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

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